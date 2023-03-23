В ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля и в Красноярском крае пострадали два человека

Норильск, Красноярский край, , 09:13 — REGNUM В результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе в северной части Красноярского края пострадали два человека. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в своём Telegram-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло на 20-м км автодороги Норильск — аэропорт «Норильск», когда, согласно предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla при повороте не предоставил приоритет в движении автомобилю КамАЗ, которым управлял 30-летний водитель.

«В результате ДТП пострадали водитель и 44-летний пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за непогоды (низовая метель, плохая видимость и снегопад) движение по автодороге Норильск — аэропорт «Норильск» для легковых автомобилей было ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения легковых автомобилей в Белорецком районе Башкирии погиб ребёнок. Ещё пятеро детей пострадали.