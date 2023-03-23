Бангкок, , 09:06 — REGNUM В таиландской провинции Пхетчабури мужчина открыл из окна своего дома стрельбу по проходившим по улице людям. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает интернет-версия издания Bangkok Post со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

«29-летний Ануват Лемтхонг около половины второго днем в среду начал обстреливать из 9-миллиметрового пистолета людей, находящихся на улице вблизи его дома в коттеджном поселке Крунгпхет Вилла в провинции Пхетчабури», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в результате стрельбы погибли три человека, а сам стрелявший был убит в ходе перестрелки с полицией после отказа добровольно сдаться.

Накануне в американском Милуоки (штат Висконсин) в результате нападения с применением огнестрельного оружия погиб 15-летний подросток. Еще пять женщин в возрасте от 18 до 22 лет получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. По заявлению местных правоохранительных органов, стрелявший скрылся с места преступления, а полиция начала расследование обстоятельств преступления и поиск подозреваемых.