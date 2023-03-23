Многоцелевой самолёт ТВС-2МС полностью оснащён авионикой российского производства

Москва, , 09:04 — REGNUM Российским авиационным оборудованием полностью оснастили отечественный многоцелевой самолет ТВС-2МС. Об этом 23 марта рассказали в Институте авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор»).

ТВС-2МС Vitaly V. Kuzmin

«Всё бортовое оборудование, которым оснащён ТВС-2МС, российского производства и имеет высокие конкурентоспособные характеристики», — заявил гендиректор АО «Навигатор» Сергей Бабуров, слова которого приводит ТАСС.

Также он указал, что испытания работы отечественной авионики на самолёте позволят адаптировать её под нужды заказчика и, в случае такой необходимости, доработать её интерфейс для удобства эксплуатации.

Кроме того, в пресс-службе компании уточнили, что на ТВС-2МС поставили современные умные многофункциональные индикаторы, самолетный ответчик СО-2010, вычислители пилотажно-навигационных параметров ВПНП-1М со встроенными инерциальными датчиками и вычислителем системы воздушных сигналов, магнитометр ЦДМК-1, устройство преобразования и сопряжения.

Перспективный легкий многоцелевой самолет ТВС-2МС является модернизированной версией самолёта Ан-2 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и более экономичным расходом топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стало известно, что в России началась разработка противолодочного самолёта на замену советским Ил-38. Новинка получит современное бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений.