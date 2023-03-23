В результате взрыва в Мелитополе ранен сотрудник полиции

Мелитополь, , 08:51 — REGNUM В результате взрыва в Мелитополе получил ранения сотрудник полиции. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области в своём Telegram-канале.

«Сегодня около 7.30 утра в городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пострадавший правоохранитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи.

Также указывается, что в данный момент на месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Он уточнил, что это произошло на улице им. Крупской.