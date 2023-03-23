Луганск, , 08:51 — REGNUM Подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины минируют местность в районе населённого пункта Голубовка Харьковской области на купянском направлении, где проживают мирные граждане.

«Украинские боевики активно производят минирование местности. Минные заграждения расставляются даже в тех районах, где ранее перемещались мирные граждане», — сообщил Марочко, уточнив, что ВСУ пренебрегают установкой указателей о минной опасности.

Также он добавил, что в вдоль реки Оскол Харьковской области Вооружённые силы Украины возводят укрепрайоны, фортификационные сооружения, а также роют траншеи.

Ранее Андрей Марочко заявлял, что Вооружённые силы Украины в зоне СВО на купянском направлении уже двое суток не забирают тела павших сослуживцев. По словам военного эксперта, некоторые украинские военные ещё были живы после боя, однако умерли, не дождавшись медицинской помощи.