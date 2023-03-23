Уфа, 23 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В результате столкновения легковых автомобилей в Белорецком районе Башкирии погиб ребёнок, ещё пятеро пострадали. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2110 и УАЗ произошло в селе Тирлянском.

«В результате ДТП, к сожалению, пострадало шесть детей из автомобиля ВАЗ-2110, в том числе погиб один ребенок 2006 года рождения, травмировано пять детей. Предварительно, 2008 года рождения — двое, 2007 года рождения — трое», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Воронежской области привело к гибели трёх человек. Ещё шестеро получили ранения.