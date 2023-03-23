Воронеж, 23 марта, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Воронежской области привело к гибели трёх человек, ещё шестеро получили ранения. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Калачеевского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«Три человека погибли, и, предположительно, шестеро ранены. Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации «Агроэко», которая перевозила людей на работу. Погибшие — пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ», — сообщил собеседник агентства.

Согласно официальной информации Главного управления МЧС Воронежской области, дорожно-транспортное происшествие в Калачеевском районе произошло в 07:40 по местному времени. Для ликвидация последствий было привлечено два расчёта ПСЧ-40.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Уссурийске Приморского края пострадали два человека: медицинский работник скорой помощи и женщина, находившаяся в салоне автомобиля Nissan.