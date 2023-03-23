Мелитополь, 23 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе. Об этом 23 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

РИА Новости Следственный комитет в Мелитополе

«На улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов почеркнул, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений, и добавил, что в данный момент на месте взрыва работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов сообщил, что в городе Мелитополе произошёл взрыв. Он уточнил, что около 07:40 (совпадает с мск) в разных частях города был слышен громкий звук взрыва.