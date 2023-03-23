В США указали на главную опасность в случае задержек с поставками вооружения Киеву

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Задержки с поставками Западом вооружения Украине приведут к получению Россией преимущества на поле боя. Об этом пишет 22 марта издание The Washington Post.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В публикации указывается, что военная помощь, обещанная Киеву странами Запада, не поступает слишком долго, в результате наступление ВСУ сдерживается, а Россия «потенциально может получить преимущество» на поле боя.

Отмечается, что действия Пентагона, активно продвигающего план по ускорению поставок Украине танков Abrams, а также решение Польши и Словакии о передаче Киеву истребителей, на самом деле являются отражением тревоги по поводу военных успехов России на фоне усиления взаимодействия между Москвой, Пекином и Тегераном. По мнению авторов статьи, в создавшейся геополитической ситуации предоставление западной военной помощи слишком затянулось.

В частности, предполагается, что танки Abrams поступят только осенью, то есть примерно через полгода после вероятного весеннего контрнаступления украинских войск, которое «может изменить исход конфликта». Ещё одна проблема состоит в том, что Запад не поставляет Киеву те вооружения, которые требовал Киев.

«Очевидно, что время на стороне России, то есть у нее есть военные и материальные ресурсы для ведения продолжительной войны на широком фронте», — пояснила изданию аналитик вашингтонского Атлантического совета Рейчел Риццо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский журналист Сеймур Херш заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

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