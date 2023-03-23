Вашингтон, 23 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Конфликт Германии и Франции из-за ядерной энергетики и автопрома может помешать переговорам глав стран Евросоюза в Брюсселе 23 марта, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Под угрозой, пишет издание, находятся переговоры об экономической конкурентоспособности Евросоюза и о «помощи» Киеву.

Проблема возникла, во-первых, из-за инициативы Берлина блокировать решение Брюсселя о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями. Решение, которое пытается провести Германия, отклоняют в Европейском парламенте.

Во-вторых, Франция требует включить атомную энергетику в «чистые» технологии ЕС. С этой позицией не согласна Германия, причём немецкое правительство, пишет издание, оказывает давление на Европейскую комиссию, снижая значение атомной энергетики как «чистой». Во Франции с этим категорически не согласны.

Напомним, 23–24 марта в Брюсселе пройдёт саммит ЕС на тему «помощи» Украине и внутренних вопросов Европейского союза. Как заявляли в Брюсселе, будет обсуждаться вопрос передачи замороженных в рамках санкций российских активов Киеву.