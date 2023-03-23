Ашхабад, , 08:27 — REGNUM По состоянию на 21 марта в ходе досрочного голосования на выборах депутатов в Меджлис (парламент) Туркмении, которое проходит с 16 марта, свои голоса отдали 1,82% избирателей. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике.

Паспорт гражданина Туркмении © Валерий Шарифулин/ТАСС

«По состоянию на 21 марта 2023 года, 1,82% общего числа зарегистрированных избирателей по Туркменистану приняли участие в голосовании», — отмечается в сообщении.

Для досрочного голосования было создано 42 участка при диппредставительствах и консульствах Туркмении за границей и на них, как ожидается, отдадут свои голоса 13 078 избирателей. Досрочное голосование проходит ежедневно с 08:00 до 18:00 (с 06:00 до 16:00 мск) и оно продлится до 25 марта.

Выборы в парламент Туркмении должны пройти 26 марта, кроме этого, также в этот день будут проведены выборы членов народных советов регионов, районов, городов и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Туркмении конституционный суд определил полномочия национального лидера — бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Он получил право обращаться к нации по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики, безопасности, программ социально-экономического развития.