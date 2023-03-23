Москва, 23 марта, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Западу не нужна обладающая ядерным щитом самостоятельная Россия, поэтому он пытается дестабилизировать политическую ситуацию в стране, чтобы разделить её на части. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Попытки вмешательства в дела России, подчеркнул Медведев, Запад не прекращает.

«И не только потому, что они хотят видеть управляемое руководство Российской Федерации, а потому что они не хотят видеть саму Российскую Федерацию, мы им не нужны. И это их геополитическая, геостратегическая задумка очень давних времен. Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьёзный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему», — сказал Медведев журналистам.

Запад пытается дестабилизировать политическую ситуацию и, по мнению Медведева, разделить страну на достаточно крупные части. Затем Запад будет стараться договориться с каждой из этих частей, провести их денуклеаризацию и демилитаризацию, а потом предложить свои услуги по их защите.

Медведев считает, что такие куски российской территории могут даже вступить в НАТО, особенно на условиях раздела национальных богатств России.

Напомним, что Медведев заявил о том, что Россия не может допустить вступления Украины в НАТО, так как это грозит полномасштабным военным конфликтом.