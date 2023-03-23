Минск, , 08:16 — REGNUM Ряд намеченных двусторонних мероприятий поспособствует расширению сотрудничества Белоруссии и Пакистана, между которым активизируется диалог. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко его коллеге из Пакистана Арифу Алви в связи с Днём Пакистана, которое 23 марта опубликовала пресс-служба президента Белоруссии.

Пакистан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Диалог между Минском и Исламабадом активизируется, запланированы двусторонние мероприятия, которые должны на высоком политическом уровне поддержать расширение сотрудничества в различных областях, прежде всего в торговле», — отмечается в сообщении.

Также Лукашенко отметил, что, по его мнению, Пакистан, несмотря на внешние вызовы, уверенно движется по самостоятельному пути развития.

«Беларусь придает большое значение традиционно хорошим отношениям с Пакистаном, основанным на принципах взаимного уважения и дружбы», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава минэнерго Пакистана Хуррам Дастгир Хан на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником в Минске передал послание от пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа белорусскому президенту Александру Лукашенко. Также стороны обсудили ситуацию в регионе и мире.