В Камчатском крае создадут именной батальон для участия в зоне СВО
Петропавловск-Камчатский, 23 марта 2023, 08:16 — REGNUM В Камчатском крае планируют создать именное подразделения для участия в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-служба региона.
«Главный акцент будет сделан на специальной подготовке бойцов, после которой они отправятся в зону проведения специальной военной операции», — сказал губернатор региона Владимир Солодов.
Губернатор уточнил, что подготовка бойцов перед отправкой в зону боевых действий будет проходить в течение нескольких месяцев, а также с добровольцами будут заключены контракты.
Солодов отметил, что после формирования и боевого слаживания именной батальон Камчатского края войдёт в состав Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее власти Камчатского края обещали отправить в зону проведения специальной военной операции образец гибридного беспилотного летательного аппарата, особенностью которого является устойчивость к радиоэлектронным атакам.