Петропавловск-Камчатский, 23 марта, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В Камчатском крае планируют создать именное подразделения для участия в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-служба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Главный акцент будет сделан на специальной подготовке бойцов, после которой они отправятся в зону проведения специальной военной операции», — сказал губернатор региона Владимир Солодов.

Губернатор уточнил, что подготовка бойцов перед отправкой в зону боевых действий будет проходить в течение нескольких месяцев, а также с добровольцами будут заключены контракты.

Солодов отметил, что после формирования и боевого слаживания именной батальон Камчатского края войдёт в состав Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее власти Камчатского края обещали отправить в зону проведения специальной военной операции образец гибридного беспилотного летательного аппарата, особенностью которого является устойчивость к радиоэлектронным атакам.