Берлин, 23 марта, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Конфликт в связи с разногласиями по вопросам запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и ядерной энергетики разгорелся между Германией и Францией. Об этом 22 марта пишет издание Politico.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Конфликт может отразиться на ходе предстоящих переговоров на запланированной встрече лидеров ЕС в Брюсселе, где будут обсуждаться экономическая конкурентоспособность блока и поддержка Украины. Встреча должна состояться 23 и 24 марта.

Конфликт начался после блокировки Германией решения ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с ДВС. Решение спровоцировало скандал, а Берлин стал настаивать на исключении синтетической замены нефти, но в Европарламенте эта просьба была отклонена дважды.

Это вызвало критику со стороны Франции, которая пытается добиться включения атомной энергетики в список «чистых» технологий ЕС, что вызывает возмущение уже со стороны ФРГ. Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца стало оказывать давление на Еврокомиссию, понизившую роль и значение атомной энергии в процессе отказа ЕС от углеводородов, и вызвало гневную реакцию со стороны Парижа.