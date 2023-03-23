В Уссурийске произошло столкновение скорой помощи с внедорожником

Уссурийск, Приморский край, , 08:08 — REGNUM Автомобиль скорой помощи попал в аварию в Уссурийске, сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Водитель автомашины Nissan X-Trail при повороте на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи, ехавшему с включёнными спецсигналами. В результате произошло столкновение внедорожника и скорой помощи.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали медицинский работник и женщина, находившаяся в салоне Nissan. По факту случившейся аварии проводится проверка.

Напомним, что в результате ДТП, произошедшего 11 марта со скорой помощью на Сахалине, пострадали врачи и пациент.

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