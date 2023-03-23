Москва, 23 марта, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Украина — это часть России, но страны жили «в разных квартирах» из-за геополитических причин и истории, с чем Российская Федерация долгое время мирилась, заявил в большом интервью журналистам заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», — сказал он.

Зампредседателя напомнил, что почти все украинские территории всегда входили в состав Российской империи, и Советский Союз присоединил к Украине только ряд отдельных областей, которые получил по итогам Второй мировой войны. Кроме того, Медведев указал на то, что в украинских регионах исконно проживали русские.

«Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что РФ не воюет с украинским народом, который «стал заложником киевского режима и его западных хозяев».