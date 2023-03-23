Москва, 23 марта, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Отношения России и Запада стали самыми плохими за всю историю, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были», — сказал он.

По мнению Медведева, уровень этих отношений был лучше даже, когда бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль произносил в 1946 году Фултонскую речь.

Считается, что именно с этого выступления британского политика началась холодная война Запада против СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля президент России Владимир Путин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» о том, что Запад ставит перед собой единственную цель в отношении России — уничтожить страну. Он уточнил, что западные страны планируют «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию».