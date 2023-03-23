Под Иркутском неисправная проводка в доме стала причиной пожара и гибели двоих человек

Иркутск, , 07:39 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Иркутской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Возгорание в частном доме, расположенном в селе Баклаши, произошло в полночь. На момент прибытия пожарных бригад на место происшествия дом был полностью охвачен пламенем. Общая площадь горения составила 90 кв. метров.

В доме находились три человека: мужчина, женщина и ребёнок. Взрослые не успели эвакуироваться и погибли, 12-летний ребёнок спасся из огня. Уточняется, что ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Дознаватели МЧС России установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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