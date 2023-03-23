Медведев: после вступления в НАТО Украина могла начать захватывать Крым вооружённым путём

Москва, , 07:41 — REGNUM Украина после вступления в НАТО могла начать полномасштабную военную операцию против России с целью захвата Крыма. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев подчеркнул, что, в случае вступления Украины в НАТО, у России будет сосед, состоящий в недружественном военном блоке и собирающийся производить ядерное оружие.

«И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны — мы этого принять не можем», — сказал Медведев.

Напомним, что Медведев заявил о том, что поставки иностранных вооружений на Украину постоянно приближают ядерный апокалипсис в мире.

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