Москва, 23 марта, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Стоимость некоторых часто потребляемых в России продовольственных продуктов может вырасти в предстоящие месяцы, заявил журналистам доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова Николай Перепелкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Но подорожание не будет значительным и резким — от одного до десяти процентов в зависимости от вида товара. Конечно, если не присоединятся панические настроения», — сообщил эксперт, слова которого приводит агентство «Прайм».

Он отметил, что рост цены коснется большинства сезонных овощей, включая картофель, лук и морковь. По словам Перепелкина, речь идет о сезонном подорожании, которое вызвано ожидаемыми логистическими проблемами.

Доцент также рассказал и о возможном увеличении стоимости риса из-за низкого урожая в 2022 году. При этом он посоветовал не покупать рисовую крупу впрок.

Кроме того, Перепелкин указал и на проблемы с предложением кофе в мире. Вместе с тем эксперт считает, что не стоит ожидать резких скачков цен на сырье для этого напитка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат объявил, что с 7 по 13 марта индекс потребительских цен в России составил 100,02%. Отмечается, что за указанные семь дней цены на плодоовощную продукцию снизились до 0,2% с 2% и 0,8% в две предыдущие отчетные недели.