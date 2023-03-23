Москва, 23 марта, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Российская компания «Армакс» разработала технологию «Щит», с помощью которой можно полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором. Об этом сообщил 23 марта гендиректор «Армакса» Михаил Закроев в интервью ТАСС.

U.S. Air Force Боевой беспилотник

Технология «Щит» представляет собой плёнку, которой накрываются объекты на поверхности. На пленку проецируется окружающая местность. «Это своего рода линза-обманка», — уточнил Закроев.

«Щит» скрывает под собой тепловые объекты от тепловизоров. Компания провела успешные испытания с использованием квадрокоптера.

Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под «Щита» — дрон его обнаруживает. Объекты, спрятанные под «Щитом», не будут видны даже из космоса. Это выглядит как какая-то магия», — сказал Закроев.

«Армакс» планирует направить предложение в Минобороны России о проведении дальнейших испытаний.