Капитан первого ранга запаса Дандыкин: бои за Крым станут самоубийством для украинских войск

Москва, , 07:02 — REGNUM Украинские войска понесут серьезные потери при попытке захватить Крым, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Киев одержим мыслью вторгнуться на полуостров.

«У них идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Мое мнение — это будет для них самоубийственная тема», — сказал Дандыкин, которого цитирует Ura.ru.

Ветеран пояснил, что украинские войска в случае атаки на полуостров будут вынуждены вести боевые действия в степи, не имея возможности укрыться. Кроме того, по словам Дандыкина, ВСУ столкнутся с серьезной линией российской обороны.

Он также указал на направлении Сватово — Кременная, которое ведет на полуостров, украинские войска уже несут существенные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что США хотят использовать Крым для противостояния с Россией и взять под контроль акваторию Чёрного моря. Для этого, как он полагает, Вашингтон заставляет Украину совершать провокации в отношении полуострова.