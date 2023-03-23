Москва, 23 марта, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Украинские войска понесут серьезные потери при попытке захватить Крым, заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что Киев одержим мыслью вторгнуться на полуостров.

«У них идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Мое мнение — это будет для них самоубийственная тема», — сказал Дандыкин, которого цитирует Ura.ru.

Ветеран пояснил, что украинские войска в случае атаки на полуостров будут вынуждены вести боевые действия в степи, не имея возможности укрыться. Кроме того, по словам Дандыкина, ВСУ столкнутся с серьезной линией российской обороны.

Он также указал, что на направлении Сватово — Кременная, которое ведет на полуостров, украинские войска уже несут существенные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что США хотят использовать Крым для противостояния с Россией и взять под контроль акваторию Чёрного моря. Для этого, как он полагает, Вашингтон заставляет Украину совершать провокации в отношении полуострова.