23 Марта
 
7:11

США стремительно теряют глобальное влияние, недооценивая Россию и переоценивая собственные производственные возможности по поставкам вооружений киевскому режиму, прекращение огня на Украине было бы полезно для Вашингтона, такое мнение в беседе с Asia Times на условиях анонимности участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.

7:10

Специалисты российской компании «Армакс» разработали технологию «Щит», способную скрывать тепловые объекты от дронов. Об этом ТАСС рассказал гендиректор организации Михаил Закроев. Он отметил, что технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности.

«Это своего рода линза-обманка», — сказал Закроев.

Проект прошел успешные испытания: дрон не видит объекта.

7:07

Политолог Владимир Корнилов отметил, что в Лондоне услышали предупреждение Владимира Путина о мерах, последующих за обещанием Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Корнилов отметил, что это «уже хорошо».

7:03

Действия Центробанка помогли России превзойти Запад — Forbes

Грамотная деятельность Центробанка России позволила российской банковской системе добиться большей устойчивости по сравнению с Западом, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в статье для журнала Forbes.

7:01

Командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» Артём Жога в своем телеграм-канале опубликовал кадры, на которых раненый украинский военный просит оператора беспилотника на скидывать на него гранату.

Комментируя видео, он подчеркнул, что во время военного конфликта нет места для гуманности, ни к пленному, ни к раненому, ни к безоружному. Он добавил, что «на линии фронта никому даже не придёт в голову размышлять об этике нравственности, светском гуманизме и толстовстве».

6:58

В финском порту задержано российское судно с удобрениями

В финском порту Котка по подозрению в нарушении режима санкций было задержано российское грузовое судно Swem, сообщает 22 марта телеканал Yle.

6:57

Вашингтону следовало раньше договариваться с Москвой о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), сейчас же это невозможно, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в рамках Валдайского клуба:

«Сейчас очень удобно выносить на публику трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше. Сейчас это уже невозможно».

6:56

Главное о специальной военной операции на Украине за 22 марта.

  • Шойгу заявил, что сегодня утром была предпринята попытка поразить российские объекты в Крыму и Севастополе тремя беспилотниками, все аппараты уничтожены.

  • В Минобороны России сообщили, что на основных направлениях уничтожено около 500 украинских боевиков.

  • ВС РФ поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинских войск на аэродроме Школьный в районе Одессы.

  • В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области.

  • Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что Артемовск практически блокирован, он добавил, что появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении.

  • Лавров назвал шагом к существенной эскалации решение Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.