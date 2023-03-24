ДНР, 24 марта, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Наступил 393-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Утро 23 марта в Мелитополе (Запорожская область) началось во взрыва на улице Крупской, в результате которого пострадал сотрудник полиции. В данный момент он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

А посол России в США Анатолий Антонов счёл необходимым довести до общественности свои опасения по поводу анонсированной Лондоном поставки украинским военным снарядов с обеднённым ураном. По мнению дипломата, похоже, «просвещенный» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон. Примерно о том же самом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, угроза ядерного конфликта не миновала — она возросла: каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис.

На фоне этих заявлений генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает Запад к готовиться к затяжному конфликту на Украине. По его словам, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия и другие западные страны должны поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

СВО тем временем, идет своим чередом, российские войска ведут ожесточенные бои по многим направлениям, тесня противника. Только за одни сутки было уничтожено порядка 500 украинских солдат, известило 22 марта Минобороны РФ. Одним из наиболее горячих по-прежнему является донецкое направление, где штурмовики предпринимают неимоверные усилия по взятию под контроль Артёмовска. В попытках остановить наступление Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют немецкие внедорожные мины PARM 2.

Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами, информировал ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

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