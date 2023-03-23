В Самаре ликвидирован пожар в жилом здании, построенном в XIX веке

Самара, , 06:51 — REGNUM Открытое горение полностью ликвидировано в построенном в XIX веке доходном доме Челышева, расположенном в историческом центре Самары. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар LoggaWiggler

На месте пожара в жилом многоквартирном доме объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 1400 кв. метров. Проводится разбор конструкций и проливка. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, возгорание в историческом здании, построенном в XIX веке, произошло вечером 22 марта. Из дома были эвакуированы 60 жильцов. Площадь пожара изначально составляла 180 кв. метров, а затем возросла до 1400 кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет. Эвакуированные жильцы размещены в одной из местных школ, им оказывается психологическая поддержка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в жилом историческом здании в Самаре.

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