Бойцы группировки «Восток» уничтожили пять украинских дронов и гаубицу американского производства

Мелитополь, , 06:59 — REGNUM Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили пять украинских беспилотников, 120-миллиметровый миномет и гаубицу американского производства. Об этом 23 марта заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в интервью РИА Новости.

ЗРК «Оса-АКМ» Vitaly V. Kuzmin

«На южно-донецком направлении расчётом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия». На запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Новоивановка уничтожена гаубица противника американского производства», — сообщил Гордеев.

Два украинских беспилотника «Лелека» были уничтожены с помощью ракетного комплекса «Тор» и переносного комплекса «Верба». Кроме того, два квадрокоптера противника были сбиты огнём из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Щербаки российский беспилотник обнаружил 120-миллиметровый украинский миномет, после чего расчёт гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил его.

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