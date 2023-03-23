Томск, 23 марта, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Одна женщина погибла и ещё одна получила травмы в результате наезда на них нетрезвого водителя в Тоской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 22 марта в городе Стрежевом, на улице Ермакова. По предварительным данным, мужчина 37 лет, управляя легковым автомобилем Toyota Corolla, превысил скорость, врезался в обочину, после чего перевернулся и сбил двух женщин-пешеходов. Затем водитель совершил наезд на автомобиль Lexus с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 70-летняя женщина. Вторая женщина в возрасте 57 лет, была госпитализирована. Водители обоих легковых автомобилей — Toyota и Lexus — не пострадали.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших в автомобильной аварии с участием автобуса на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.