Группа операторов украинских дронов была уничтожена под Марьинкой в ДНР

Марьинка, ДНР, , 06:42 — REGNUM Российскими военными под Марьинкой были уничтожены операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, прятавшиеся в частном жилом доме. Об этом сообщил 23 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма в интервью ТАСС.

БТР-82 Vitaly V. Kuzmin

«На донецком направлении в ходе единых наступательных действий в населенном пункте Марьинка экипажи бронетранспортеров БТР-82 мотострелкового полка обнаружили точку, откуда военнослужащие ВСУ осуществляли запуск и управление беспилотными летательными аппаратами. В качестве укрытия националисты использовали частный двухэтажный дом. Огневым штатным вооружением БТР группа операторов беспилотных летательных аппаратов была уничтожена», — сказал Бигма.

Кроме того, на этом же направлении российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

На авдеевском направлении расчёты батарей 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожили три взводных опорных пункта противника с личным составом и огневыми средствами, а также пункт временной дислокации.

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