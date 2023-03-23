Вашингтон, 23 марта, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Грамотная деятельность Центробанка России позволила российской банковской системе добиться большей устойчивости по сравнению с Западом, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в статье для журнала Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Автор публикации напомнил о недавних проблемах, возникших у швейцарского банка Credit Suisse и американского Silicon Valley Bank. Рапоза отметил, что в банковском секторе РФ подобных по масштабу кризисов зафиксировано не было.

Кроме того, обозреватель также указал на устойчивость российского рубля. По мнению Рапозы, такого результата Россия добилась благодаря тому, что ЦБ РФ заранее убрал «слабые звенья» из банковского сектора, укрепив финансовое положение страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на беспрецедентные западные санкции, российский банковский сектор смог отработать в 2022 году с прибылью. По его словам, банки РФ заработали в общей сложности 203 млрд рублей.