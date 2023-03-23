Посол России в США: поставки снарядов с обеднённым ураном Украине подводят мир к Армагеддону

Москва, , 06:14 — REGNUM Западные поставки Украине снарядов с обеднённым ураном подводят мир к ядерному Армагеддону. Об этом заявил 23 марта посол России в США Анатолий Антонов в телеграм-канале российского дипломатического представительства.

Анатолий Антонов U. S. Mission Genevа

Посол назвал «бредом» утверждения администрации США о том, что боеприпасы с обеднённым ураном являются обычным типом вооружений, который используется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.

Антонов подчеркнул, что при использовании таких снарядов на местности оседает чрезвычайно токсичная пыль, не поддающаяся дезактивации. Эти вещества вызывают вспышки онкологических заболеваний, о чём американцы, применявшие снаряды с обеднённым ураном в Ираке и Югославии, прекрасно знают.

Посол считает «извергами» западных политиков, беспрерывно поставляющих смертельное оружие на Украину.

«Похоже, «просвещенный» Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — подвёл итог Антонов.

Напомним, что министерство обороны Великобритании обвинило Россию в «намеренной дезинформации» характеристик снарядов с обеднённым ураном. В Лондоне заявили об отсутствии вредного воздействия таких боеприпасов на окружающую среду.

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