УПЦ: в Черновицкой области кузнец забрал с собой ворота с церкви после ее захвата раскольниками

Чернигов, Украина, , 05:48 — REGNUM Кузнец снял переданные им ранее ворота с крестом с Димитровского храма в Черновицкой области после захвата обители раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается в телеграм-канале информационно-просветительского отдела канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).

Храм ИА REGNUM

Речь идет о церкви в селе Юрковцы (Чемеровецкий район). Мужчина сам выковал это изделие и пожертвовал его храму УПЦ, но передумал после перехода обители во владение ПЦУ.

Захват храма был осуществлен 18 марта. Отмечается, что кузнец находился в момент нападения на церковь внутри с другими верующими и остался без пальца, поскольку получил удар ломом от сторонников ПЦУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что в купольные кресты на Трапезной церкви в обители почернели после того, как представители ПЦУ провели свое богослужение в храме.