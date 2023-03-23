Москва, 23 марта, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Свыше 70% российских женщин не хотят иметь более двух детей, сообщает 23 марта РБК со ссылкой на данные Росстата.

Pedro Reyna Новорождённый

Проведённое Росстатом исследование показало, что 71,6% опрошенных россиянок хотели бы иметь лишь одного или двоих детей. Процент имеющих такие намерения женщин постоянно растёт. Так, в 2017 году женщин, рассчитывающих иметь не более двух детей, было 65,3%. Причём доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась за пять лет с 17% до 23%.

Россиянки, желающие иметь троих, четверых и пятерых детей, составляют лишь 18,9%, 2,9% и 1,9%). Кроме того, 2,4% опрошенных вообще не хотят детей.

Средний возраст женщины при рождении первого ребёнка в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка — 30,5 года, а третьего — 33,1 года.

Напомним, что 11 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание «острым проблемам демографии».