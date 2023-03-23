Киев, 23 марта, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Верные канонической Украинской православной церкви (УПЦ) монахи Киево-Печерской лавры намерены остаться и «стоять до конца». Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Уточняется, что часть насельников собираются покинуть лавру и уехать в другие области Украины, на малую родину. Те, у кого есть жильё в Киеве, тоже уйдут и будут сидеть дома, молиться и ждать. Небольшая часть, вполне вероятно, останется в лавре и примкнёт к раскольникам.

Часть монахов, верных канонической УПЦ собираются остаться в лавре и «стоять до конца».

На сегодняшний день некоторые насельники Киево-Печерской лавры уже ушли из монастыря, библиотека лавры частично роздана прихожанам. Студенты Киевской духовной академии и семинарии уже готовятся уехать и собирают вещи, хотя занятия пока не отменялись, обучение продолжается.

Всего в Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, а также студенты Киевской духовной академии и семинарии.

Напомним, 10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало монахов канонической УПЦ покинуть все здания лавры до 29 марта. В свою очередь министр культуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что в случае перехода монахов в раскольничью ПЦУ они могут остаться в Киево-Печерской лавре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Украины с 21 марта запретили доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых.