Майк Помпео: сближение Китая и России является стратегической ошибкой Байдена

Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Сближение Москвы и Пекина свидетельствует о стратегической ошибке администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил 22 марта бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Майк Помпео Gage Skidmore

Попытки Вашингтона представить незначительным визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, считает Помпео, являются «огромной стратегической ошибкой».

На его взгляд, администрация Байдена потерпела неудачу, позволив русским и китайцам объединиться. Такое объединение, считает Помпео, принесёт огромные риски и для США, и для каждого их гражданина.

Напомним, что во время визита Си Цзиньпина в Москву между Россией и Китаем был подписан ряд совместных заявлений, соглашений и меморандумов, в том числе «Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» и «Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года».

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