Лондон, 23 марта, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Ужин в Версальском дворце в честь визита во Францию британского короля Карла III может не состояться из-за протестов во Французской Республике, пишет газета Mirror со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Журналисты отмечают, что массовые беспорядки в стране сделали изначальный план мероприятия «слишком рискованным». Вместо этого ужин могут перенести «в другое место» — и, вероятно, его проведут в Елисейском дворце.

Визит Карла III во Францию должен начаться 26 марта и завершиться 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля газета Daily Mail написала о том, что Карл III и его супруга Камилла не будут использовать при коронации знаменитую карету Gold State, на которой обычно британские монархи ездили из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Однако планируется, что на обратном пути король все же воспользуется этой каретой.