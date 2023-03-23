Трамп опубликовал письмо, якобы подтверждающее его невиновность

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Документ, якобы подтверждающий его невиновность в деле о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс, опубликовал экс-президент США Дональд Трамп 22 марта в своей соцсети Truth Social.

Трамп

Как пояснил Трамп, было обнаружено письмо от адвоката Трампа Майкла Коэна, якобы подтверждающее, что он по собственной инициативе выплатил деньги порноактрисе за молчание о её связи с бывшим американским лидером.

«Смотрите, что обнаружилось — письмо от адвоката Коэна в Федеральную избирательную комиссию. Оно носит полностью оправдывающий характер и должно немедленно положить конец охоте на ведьм, которую проводит окружной прокурор Манхэттена. Коэн признается, что он сделал это сам. Окружной прокурор должен продолжать преследовать преступников, чтобы люди могли ходить по улицам Нью-Йорка и не быть убитыми», — написал Трамп в соцсети.

В качестве доказательства Трамп опубликовал письмо Стивена Райана, советника Коэна, которое было направлено в Комиссию в феврале 2018 года. В письме Райан заявлял, что в 2016 году Коэн заплатил актрисе Дэниелс 130 тыс. долларов из собственных средств. При этом подчёркивается, что Трамп и принадлежащая ему компания Trump Organization, а также предвыборный штаб никоим образом не были причастны к выплате указанной денежной суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме следят за ситуацией в Вашингтоне в связи с возможным арестом Трампа.

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