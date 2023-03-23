Президент Чехии считает, что чешская промышленность не может увеличить военную помощь Украине

Прага, , 04:55 — REGNUM Чехия исчерпала все свои возможности для военной помощи Украине, заявил 22 марта чешский президент Пётр Павел в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Павла, Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у неё для этого уже не осталось.

Пётр Павел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Чехия, сказал Павел, при возможном увеличении производства боеприпасов может столкнуться нехваткой рабочей силы, так как в стране сейчас низкий уровень безработицы. Поэтому с чешский президент предложил решить эту проблему за счёт приглашения украинских рабочих на чешские военные заводы.

Павел поддержал поставки на Украину Leopard 2 и самолётов МиГ-29. При этом он высказался за передачу Киеву в долгосрочной перспективе и западных боевых самолётов.

Павел подчеркнул, что для успешного ведения наступления украинской армии необходимо поставить значительное количество бронетехники, артиллерии, боеприпасов и средств ПВО.

По его мнению, 2023 год на Украине будет иметь решающие значение.

Напомним, что ранее Павел заявлял о том, что боевые действия на Украине могут принять чрезвычайно затяжной характер.

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