Прага, 23 марта, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Чехия исчерпала все свои возможности для военной помощи Украине, заявил 22 марта чешский президент Пётр Павел в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Павел

По словам Павела, Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у неё для этого уже не осталось.

Чехия, сказал Павел, при возможном увеличении производства боеприпасов может столкнуться с нехваткой рабочей силы, так как в стране сейчас низкий уровень безработицы. Поэтому чешский президент предложил решить эту проблему за счёт приглашения украинских рабочих на чешские военные заводы.

Павел поддержал поставки на Украину танков Leopard 2 и самолётов МиГ-29. При этом он высказался за передачу Киеву в долгосрочной перспективе и западных боевых самолётов.

Павел подчеркнул, что для успешного ведения наступления украинской армии необходимо поставить значительное количество бронетехники, артиллерии, боеприпасов и средств ПВО.

По его мнению, 2023 год на Украине будет иметь решающие значение.

Напомним, что ранее Павел заявлял о том, что боевые действия на Украине могут принять чрезвычайно затяжной характер.