Женева, Швейцария, 23 марта, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) больше не обсуждается, и необходимо добиваться прекращения боевых действий вокруг объекта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 марта на семинаре в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

По его словам, в организации понимают дополнительные сложности, которые появятся в случае создания демилитаризованной зоны, особенно в условиях вооруженного конфликта. Гросси пояснил, что контролировать ситуацию будет чрезвычайно трудно, поскольку не более чем в одной миле от демилитаризованной зоны будут идти бои.

Глава МАГАТЭ также отметил, что переговоры по разным вариантам демилитаризации велись семь-восемь месяцев и обе стороны были ознакомлены с ее разными сценариями. Он добавил, что в настоящее время необходимо «следить за тем, чтобы никто не атаковал ЗАЭС или не использовал станцию для нападения».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает МАГАТЭ внимательно изучить информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о размещении Украиной вооружений на территории украинских атомных электростанций. Она напомнила о словах главы СВР Сергея Нарышкина о том, что ВСУ складируют на территории АЭС оружие и боеприпасы, которые поставляются Западом.