Столтенберг: Запад не может производить столько снарядов, сколько их расходуется на Украине

Киев, , 04:29 — REGNUM Украинская армия расходует в боевых действиях больше артиллерийских снарядов, чем страны Запада в настоящее время могут производить, заявил 22 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете Guardian.

Йенс Столтенберг Arno Mikkor (EU2017EE)

Столтенберг назвал ведущиеся на Украине бои «войной на истощение». В результате США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

По словам генсека НАТО, ежедневный расход в четыре-семь тысяч снарядов сейчас опережает возможности военной промышленности в странах Запада.

«Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства», — признал Столтенберг.

В связи с этим Столтенберг надеется, что все без исключения страны НАТО на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе согласятся расходовать на военные нужды не менее двух процентов своего ВВП.

Напомним, что Европейский союз объявил о намерении поставить на Украину в течение года один миллион артиллерийских снарядов.

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