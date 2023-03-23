Париж, 23 марта, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Рекомендацию ограничить использование TikTok, WhatsApp, Telegram и других приложений дали депутатам национального собрания Франции. Об этом 22 марта сообщает издание Politico.

Приложения в мобильном телефоне

Отмечается, что рекомендация касается в первую очередь китайского приложения TikTok, но в ней указаны и популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также американская платформа Snap и популярные соцсети.

В документе поясняется, что соцсети и мессенджеры собирают личные данные пользователей без их согласия, в дальнейшем эти данные могут быть использованы иностранными спецслужбами. Все «подозрительные» приложения, мессенджеры и соцсети депутатам рекомендуется заменить французским ПО WIMI.

В письме депутатам также советуют использовать для совместной работы французское ПО WIMI.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чехии депутатам обеих палат парламента запретили использовать мобильное приложение TikTok.