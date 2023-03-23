Журналист Херш: канцлер ФРГ Шольц помогает США скрывать сведения о взрывах на «Северных потоках»

Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц с осени помогает США скрывать информацию о взрывах на газопроводах «Северных потоках», написал в материале на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в начале марта глава немецкого правительства посещал Соединенные Штаты, где поучаствовал только в двух открытых мероприятиях. При это он так и не пообщался с журналистами в рамках своего визита.

Херш отметил, что позднее стало известно, что Шольц провел с президентом США Джо Байден встречу с глазу на глаз без помощников. Их разговор длился 80 минут, но никаких официальных заявлений после не последовало.

Журналист сослался на информацию своего источника о том, что беседа Шольца и Байдена касалась «разоблачения темы газопроводов». Херш утверждает, что Байден сделал глупый шаг, решив атаковать «Северные потоки», и теперь пытается лгать о диверсиях, распространяя альтернативные версии случившегося с газопроводами.

Журналист добавил, что остается открытым вопрос о том, знал ли канцлер Германии о планах США атаковать объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times предоставила «утечку» о том, что к атакам на «Северные потоки» может быть причастна проукраинская группировка. Сеймур Херш назвал эту версию «сумасшедшей историей». Сам он провел расследование, по результатам которого обвинил США в диверсиях на указанных газопроводах.