Женева, Швейцария, 23 марта, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Риск распространения холеры на глобальном уровне расценила как очень высокий Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сказано в докладе, опубликованном 22 марта на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Уточняется, что такая оценка ситуации была дана ВОЗ исходя из увеличения числа вспышек заболевания в мире, их географического расширения, а также с учётом дефицита вакцин и других ресурсов.

По данным ВОЗ, с момента публикации последних новостей о вспышке холеры в феврале 2023 года, о новых случаях заболевания сообщили ещё четыре страны. Всего на сегодняшний день о выявленных случаях заболевания холерой сообщили 24 страны.

Исходя из данных, опубликованных ВОЗ, значительная часть стран, в которых зарегистрированы вспышки холеры, находится в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о минимальных рисках распространения холеры в России.