ФРС США рассчитывает увеличением базовой ставки достичь высокой занятости и низкой инфляции

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75—5,0%. Об этом сообщается 22 марта в пресс-релизе ФРС.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, говорится в пресс-релизе, стремится в долгосрочной перспективе достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%. Для этого решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75—5,0%, что является максимальным показателем с 2006 года.

В ФРС заявили о надёжности и устойчивости банковской системы США, однако предположили, что «недавние события», скорее всего, приведут к ужесточению условий кредитования домашних хозяйств и предприятий, а также окажут давление на экономическую активность, занятость и инфляцию.

Напомним, что ФРС в прошлом году поднимала базовую ставку семь раз. В феврале 2023 года ставка была поднята до 4,25—4,5% годовых.

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