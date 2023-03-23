Москва, 23 марта, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Власти США должны были раньше договариваться с Россией по поводу проблемы вывода некоторых видов стратегических вооружений из засчета по Договору о СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), однако Вашингтон опоздал, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в рамках дискуссии на клубе «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

По его словам, американская сторона сейчас пытается все выставить так, что Россия якобы сама «хлопнула дверью», избегая необходимых договоренностей. Замглавы МИД РФ считает, что США выгоден такой шаг.

Рябков отметил, что Вашингтон делает «вид, что можно довольно легко устранить российские озабоченности». Замминистра добавил, что эти проблемы существуют уже много лет и США могли пойти на диалог все это время, но не делали этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США в течение многих лет нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так, по словам дипломата, из-под действия соглашения были необоснованно выведены пусковые установки для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики.