Самара, 23 марта, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Пожар в доходном доме Челышева — историческом здании постройки XIX века был локализован на площади 1,4 тысячи кв. метров в Самаре. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Локализация пожара была объявлена в 02:13 мск, площадь горения составила 1400 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал, из дома были эвакуированы 60 человек. Жильцам дома оказывается психологическая помощь, они размещены во временном пункте, организованном на базе одной из городских школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании доходного дома Челышева в Самаре. Здание является памятником культуры федерального значения. Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома, пламя быстро распространилось и охватило кровлю здания.