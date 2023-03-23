Вашингтон, 23 марта, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что Баку и Ереван вскоре смогут подойти к достижению мирных договоренностей. Об этом политик заявил 22 марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Блинкен уточнил, что активно занимается вопросом урегулирования между Азербайджаном и Арменией, содействием тому, чтобы стороны «вышли на мирное соглашение, которое нормализует отношения» Баку и Еревана, а также касается «прав и защиты этнических армян в Нагорном Карабахе», вопросов «делимитации границы».

Госсекретарь отметил, что он воздействует на Азербайджан, чтобы вновь был открыт Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом.

«Без преувеличения, считаю, что сейчас есть благоприятный момент, который бы глубоко отвечал интересам Армении, а также Азербайджана», — сказал Блинкен.

Напомним, что вдоль линии противостояния между армянскими и азербайджанским вооружёнными формирования регулярно происходят перестрелки и столкновения, приводящие к жертвам.